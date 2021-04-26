Политика

20:24 26.04.2021

Главы МИД Украины и Андорры обсудили увеличение объемов торговли и возможность проведения двустороннего бизнес-форума

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Главы МИД Украины и Андорры обсудили увеличение объемов торговли и возможность проведения двустороннего бизнес-форума

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Княжества Андорра Марией Убах Фонт для обсуждения интенсификации политического диалога и увеличения объемов торговли.

"Министры обменялись поздравлениями по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Андоррой. Мария Убах Фонт подтвердила поддержку Андоррой суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Так, собеседники обсудили интенсификацию политического диалога, в частности осуществление визита премьер-министра Андорры в Украину и дальнейшие контакты на уровне внешнеполитических ведомств.

Отдельной темой разговора стало увеличение объемов торговли.

Кулеба предложил провести двусторонний бизнес-форум, в частности для обсуждения возможностей активизации сотрудничества в сфере туризма, когда эпидситуация позволит международные путешествия.

Теги: #кулеба #андорра #мид
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