Главы МИД Украины и Андорры обсудили увеличение объемов торговли и возможность проведения двустороннего бизнес-форума

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Княжества Андорра Марией Убах Фонт для обсуждения интенсификации политического диалога и увеличения объемов торговли.

"Министры обменялись поздравлениями по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Андоррой. Мария Убах Фонт подтвердила поддержку Андоррой суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Так, собеседники обсудили интенсификацию политического диалога, в частности осуществление визита премьер-министра Андорры в Украину и дальнейшие контакты на уровне внешнеполитических ведомств.

Отдельной темой разговора стало увеличение объемов торговли.

Кулеба предложил провести двусторонний бизнес-форум, в частности для обсуждения возможностей активизации сотрудничества в сфере туризма, когда эпидситуация позволит международные путешествия.