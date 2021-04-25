Политика

10:12 25.04.2021

Шеф MI6 считает, что Россия слабеет из-за экономических и демографических проблем

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Глава британской спецслужбы MI6 Ричард Мур в интервью британскому изданию Sunday Times назвал Россию страной, слабеющей по объективным причинам - ввиду экономического и демографического положения.

"Россия объективно слабеет экономически и демографически. Она представляет чрезвычайную проблему", - сказал он.

При этом Мур упомянул о "безрассудном поведении" России в отношении Украины. "Когда вы сталкиваетесь с таким образцом безрассудного поведения, когда вы видите, что происходит вокруг Украины, конечно, это вызывает беспокойство", - отметил глава MI6, добавив, что именно поэтому Лондон тесно координирует действия в отношении России со своими союзниками.

"Русские абсолютно не сомневаются в позиции Великобритании по этому вопросу. Они абсолютно не сомневаются в позиции администрации Байдена по этому вопросу, поскольку каналы открыты. Мы сидим рядом, будучи постоянными членами СБ ООН, и мы можем контактировать с ними", - сказал он.

Теги: #великобритания #спецслужба #россия #руководитель
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