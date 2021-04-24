Политика

22:16 24.04.2021

Порошенко призвал правительство к немедленной реакции на раздачу российских паспортов украинцам на Донбассе

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Порошенко призвал правительство к немедленной реакции на раздачу российских паспортов украинцам на Донбассе

Лидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко призвал правительство к немедленной реакции на факт раздачи российских паспортов на Донбассе.

"Раздача российских паспортов сотням тысяч граждан Украины – это фактор небезопасности, требующий реакции власти!", - написал Порошенко в фейсбуке.

Он отметил, что по состоянию "на 1 января полумиллиону украинских граждан намеренно "всунули" российский паспорт с двуглавой курицей. За эти 4 месяца еще пару сотен тысяч получили российские паспорта. Это требует немедленной реакции украинских властей!".

По его словам, к этому привело то, что "ровно два года назад в апреле 2019 года, сразу же после второго тура президентских выборов, мы увидели указ президента Путина "Об упрощении порядка выдачи российских паспортов жителям ОРДО, ОРЛО".

Также он подчеркнул, что в 2008 году российские паспорта раздавали в Абхазии и Южной Осетии, после чего ситуация значительно ухудшилась.

"В 2008 году раздачей российских паспортов в Абхазии и Южной Осетии оправдывали грубую, прямую агрессию РФ на территории суверенного, независимого и дружественной нам страны Грузии. И после этого на самом деле ситуация значительно ухудшилась. Россия вторглась, ворвалась и стояла де-факто у Тбилиси", - подчеркнул политик.

Теги: #рф #украина #донбасс #паспорта
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