Украина и Румыния готовы стать стратегическими партнерами – встреча глав МИД

Главы МИД Украины и Румынии – Дмитрий Кулеба и Богдан Ауреску – отметили готовность двух государств к началу стратегического партнерства, "учитывая современный уровень отношений Киева и Бухареста и исходя из веков дружественного сосуществования наших народов в Центральной Европе и регионе Черного моря".

Как сообщила пресс-служба МИД Украины, об этом речь шла во время рабочей поездки Кулебы в Румынию.

"Украина стремится официально начать стратегическое партнерство с Румынией. Это означает особые отношения между нашими государствами. Мы с Богданом Ауреску договорились воплотить это в реальность ", - заявил Кулеба.

Стороны договорились как можно быстрее провести консультации между причастными ведомствами Украины и Румынии для устранения препятствий для открытия дополнительных пропускных пунктов на украинско-румынской границе и осуществления совместных инфраструктурных проектов.

Стороны договорились активизировать деятельность рабочей группы по сотрудничеству в энергетике.

Собеседники обсудили подготовку к саммиту Крымской платформы в рамках празднования 30-й годовщины независимости Украины.

"Богдан Ауреску сообщил о готовности румынской стороны направить для участия в военном параде в столице Украины военного подразделения вооруженных сил Румынии", - отмечается в сообщении.