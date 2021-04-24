Президент Молдовы считает незаконными действия парламента, который пытается переформатировать Конституционный суд

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Конституционный суд находится под охраной, а назначенный парламентом судья не имеет доступа в здание.

Накануне парламент Молдовы предпринял попытку изменить состав Конституционного суда, поскольку КС постановил, что парламент может быть распущен.

В связи с действиями парламента Санду заявила: "Председатель Конституционного суда Домника Маноле по-прежнему является судьей Конституционного суда. Действия парламента, превратившегося в цирк, состав КС никак не меняют".

"То, что сделало парламентское большинство, абсолютно неконституционно (...) Мы не позволим узурпировать власть, а попытки преступного братства из парламента осуществить подрыв конституционного строя обречены на провал", - сказала Санду в эфире телеканала Moldova1.

По ее мнению, "парламент нарушает демократические процессы". "Он должен быть распущен и будет распущен. Это теперь поняли все", - сказала президент.

Отвечая на вопросы журналистов, она подчеркнула, что "назначенный большинством социалистов и партии "Шор" судья Борис Лупашко не будет иметь доступа в Конституционный суд".

"У господина Лупашко нет возможности выйти на работу, потому что КС охраняется по моему указанию. Следовательно, только те люди, которые работают и были законно избранными, могут входить в учреждение и принимать решения. Я рекомендую г-ну Лупашко ознакомиться с законодательством и понять, какую ответственность он несет за то, что согласился участвовать в неконституционном акте. У него нет неприкосновенности, поэтому с ним все может случиться быстрее, чем с депутатами", - сказала Санду.

Она подтвердила, что здание Конституционного суда Молдовы взято под охрану сотрудниками Службы государственной охраны (Служба подчиняется президенту и занимается охраной руководителей страны, высокопоставленных иностранных гостей и других лиц, которым полагается охрана).

В минувшую пятницу парламентское большинство приняло политическую декларацию, которой выразил вотум недоверия трем членам Конституционного суда. Парламентское большинство мотивировало это тем, что "Республика Молдова захвачена неконституционными действиями трех судей Конституционного суда, которые нарушили присягу, приняв постановление о том, что есть все обстоятельства для роспуска парламента".

Также большинство в парламенте Молдовы приняло решение об отзыве председателя Конституционного суда Домники Маноле. На этом же заседании парламент назначил новым членом КС Бориса Лупашко.

Эти действия связаны с тем, что 15 апреля Конституционный суд Молдовы постановил, что неспособность парламента сформировать правительство в течение трех месяцев является основанием для роспуска парламента.