Политика

10:14 24.04.2021

Украина поддерживает президента Молдовы в стремлении защитить верховенство права - Кулеба

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Украина поддерживает президента Молдовы в стремлении защитить верховенство права - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал поддержку президенту Молдовы Майе Санду в стремлении законными способами защитить верховенство права.

"Для Украины важна стабильная и проевропейская Молдова. Полностью поддерживаем демократически избранного президента Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, не позволить подорвать конституционный строй, реформы и европейский выбор", - написал Кулеба в Твиттере в субботу.

Как сообщалось, парламентское большинство Молдовы приняло решение об отзыве председателя Конституционного суда Домники Маноле.

За отзыв Маноле голосовали 53 депутата из 68 присутствовавших. Депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS) и партии "Платформа DA" в знак протеста против действий парламентского большинства покинули зал заседаний.

Перед этим парламент принял политическую декларацию, которой выразил вотум недоверия трем членам Конституционного суда. Парламентское большинство мотивировало это тем, что Молдова "охвачена неконституционными действиями трех судей КС, которые нарушили присягу, приняв постановление о том, что есть основания для роспуска парламента".

Согласно Конституции, "судьи Конституционного суда несменяемы в течение срока полномочий, независимы и подчиняются только Конституции".

15 апреля КС Молдовы постановил, что парламент может быть распущен. По решению суда президент Майя Санду должна подписать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

Теги: #поддержка #молдова #украина
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