Политика

17:39 23.04.2021

В ОПЗЖ надеются на встречу Зеленского и Путина

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В ОПЗЖ надеются на встречу Зеленского и Путина

Президенты Украины и России должны как можно быстрее согласовать детали возможных переговоров и ускорить политическое урегулирование конфликта на Донбассе, заявила народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Наталья Королевская.

"ОПЗЖ последовательно выступает за диалог на всех уровнях. Основным инструментом взаимоотношений между странами должна быть дипломатия, а не ультиматумы. Считаем необходимым снять напряженность в украино-российских отношениях и ускорить политическое урегулирование конфликта на Донбассе. Мы надеемся, что заявления президентов о возможности встречи будут реализованы на практике. И чем быстрее будет согласован формат, место и повестка таких переговоров, тем лучше", – сказала Королевская агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По ее словам, встреча президентов Украины и РФ нужна, чтобы снять эскалацию в украино-российских отношениях.

"Нужно создать постоянно действующие каналы связи, чтобы избегать эскалации в будущем. В любом случае тема Донбасса может и должна быть там затронута. Но повестка шире – это и вопрос прямых поставок газа в нашу страну, что позволит снизить коммунальные тарифы. Это согласование порядка снятия взаимных санкций и торговых ограничений, что станет хорошим стимулом для отечественной экономики и позволит ей выйти из кризиса", - объяснила парламентарий.

Она подчеркнула, что есть множество подтверждений того, что диалог работает.

Королевская напомнила, что в 2019 году, когда восстановились контакты между президентами Украины и РФ, удалось провести обмен удерживаемыми лицами и вернуть украинские корабли.

"Вновь стала продуктивной работа Трехсторонней контактной группы. Удалось согласовать формулу Штанмайера, как основу для политического урегулирования. На линии соприкосновения возобновилось разведение войск. Прошла встреча в лидеров в Нормандском формате, на которой подтверждена приверженность политическому урегулированию конфликта на основе Минских соглашений. Было установлено перемирие. Появилась надежда на мир", – добавила она.

Как сообщалось, Путин высказал готовность обсуждать с президентом Украины двусторонние отношения в Москве, а для решения проблем Донбасса предложил ему встретиться с самопровозглашенными главами "ДНР" и "ЛНР".

Ранее Зеленский предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Теги: #зеленский #путин #опзж
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