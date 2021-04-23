Политика

14:19 23.04.2021

Ключевым вопросом возможных переговоров Зеленского и Путина должен стать вывод российских войск из Украины – нардеп Соболев

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Ключевым вопросом возможных переговоров Зеленского и Путина должен стать вывод российских войск из Украины – нардеп Соболев

Ключевым вопросом возможных переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным должен стать вывод российских войск, инструкторов и граждан, которые осуществляют боевые действия и террористическую деятельность на территории Украины, заявил заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

"Ключевым вопросом таких переговоров должен стать вывод российских войск, инструкторов, граждан с территории Украины, которые ведут здесь незаконную деятельность, боевые действия, террористическую деятельность. Кроме того, они должны обсудить прекращение поставок Россией оружия, запрещённых, взрывчатых веществ, мин. Только тогда такая встреча имеет смысл, чтобы Украина наконец-то была освобождена от террористических группировок, чтобы там (на временно оккупированных территориях Украины – ИФ) состоялись независимые выборы, перед которыми Украина взяла под контроль свои государственные границы", – сказал Соболев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Вместе с тем политик подчеркнул, что предложение Путина о встрече Зеленского с руководителями "ЛНР" и "ДНР" с целью решения проблем Донбасса является провокацией, поскольку "понимает он, что такая встреча никогда не состоится".

"Когда Путин готов встречаться касательно каких-либо других вопросов, а речь идет о переговорах между так называемыми "ДНР", "ЛНР" и официальными украинскими властями, по моему мнению, все тогда абсолютно переворачивается в мире. Поскольку это не наша прихоть, а положения официальных документов, заявлений и фактов, которые подтверждают финансирование Россией терроризма на территории Украины. Более того, речь идет о поставках оружия, предоставлении инструкторов, а также о введении военных подразделений и незаконной выдачи паспортов", – уточнил Соболев.

Как сообщалось, Путин высказал готовность обсуждать с президентом Украины двусторонние отношения в Москве, а для решения проблем Донбасса предложил ему встретиться с самопровозглашенными главами "ДНР" и "ЛНР".

Ранее Зеленский предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Теги: #соболев #темы #зеленский #путин
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