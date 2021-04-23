Политика

13:50 23.04.2021

Внеочередные пленарные заседания Рады могут состояться 27 и 29 апреля – Арахамия

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Внеочередные пленарные заседания Рады могут состояться 27 и 29 апреля – Арахамия

Внеочередные пленарные заседания Верховной Рады могут состояться во вторник и четверг на следующей неделе, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Есть множество текущих вопросов, требующих оперативного решения. На следующей неделе мы планируем продолжить рассмотрение поправок к законопроекту №2194 (о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений – ИФ) в соответствии с регламентом, а также провести внеочередные заседания во вторник и четверг", - сказал Арахамия агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По его словам, из-за поправочного спама представителей оппозиции к земельному законодательству, парламент вынужден был отложить принятие важных законов, которых ждет вся страна.

"За время "блокирования" работы парламента поправочным спамом таких законопроектов накопилось очень много. Но мы нашли рабочий инструмент, как не останавливать работу ВР и принимать важные инициативы - это внеочередные заседания. На них могут приниматься не только экстренные глобальные законы, касающиеся коронавируса и войны, а и обычные, но важные и системные инициативы", - отметил лидер фракции.

Он сообщил, что на внеочередных заседаниях парламент собирается, в частности, принять системный законопроект №3718 об основах молодежной политики, который даст молодежи инструменты для участия в политической жизни страны, а также финансирование их проектов.

"Несколько важных законопроектов для аграриев: №5104 вводит страхование сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, а № 5202 касается мелиорации земель. Большой блок инициатив связан с работой правоохранительных органов и судебной системы", - рассказал Арахамия.

Как сообщалось, парламент приступил к рассмотрению в повторном втором чтении законопроекта №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений 16 марта. К законопроекту поступило 3128 предложений и поправок, в основном от депутатов из фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина". Согласно регламенту работы Верховной Рады, народные депутаты не могут рассматривать другие вопросы пока не закончат рассмотрение начатого законопроекта.

Теги: #внеочередное_заседание #рада #арахамия
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