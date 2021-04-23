Политика

13:45 23.04.2021

Украина предложила израильскому премьеру Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией – посол

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Украина предложила израильскому премьеру Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией – посол

Украинские власти предложили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником во время переговоров Киева с Москвой, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире израильского телеканала i24NEWS.

Дипломат объяснил, что такое решение обусловлено тем, что Нетаньяху имеет хорошие отношения как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Рад сообщить, что премьер-министр не сказал " нет ". Он заявил, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот - он продемонстрировал свой интерес и желание помочь", - отметил Корнийчук.

Как сообщалось, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил за расширение дружбы и сотрудничества с Украиной.

"Я уверен, что Израиль и Украина продолжат тесно работать вместе, искать новые пути расширения дружбы между нашими странами для дальнейшего продвижения кооперации во всех сферах общих интересов", - сообщается в письме Нетаньяху, адресованному президенту Украины.

Глава израильского правительства также поблагодарил Владимира Зеленского за поздравления с 73-м Днем независимости Израиля.

Теги: #инициатива #нетаньяху #корнийчук
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