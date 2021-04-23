"Слуга народа" инициирует внеочередное пленарное заседание - нардеп

Депутаты из фракции "Слуга народа" собирают подписи за проведение на следующей недели внеочередного пленарного заседания, сообщил народный депутат Александр Качура.

"Коллеги инициируют внеочередное заседание ВРУ на следующей неделе... Начался сбор подписей депутатов", - написал Качура в Телеграм-канале в пятницу.

Как следует из предлагаемой повестки дня, скан которой Качура обнародовал, депутаты, в частности, планируют внести изменения в законы "О государственном бюджете на 2021 год" об увеличении расходов местных и апелляционных судов, "О судоустройстве и статусе судей" об урегулировании вопросов прохождения службы в Службе судебной охраны, а также в Уголовный процессуальный кодекс о введении информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования.

По мнению народного депутата, проведение внеочередных пленарных заседаний необходимо, поскольку из-за многочисленных поправок в Земельный кодекс и другие законы, связанные с введением рынка земли, парламент не продвигается с принятием уже подготовленных и ждущих своей очереди законопроектов.

"Парламент должен выполнять свою конституционную функцию в независимости от деструктивного блокирования его работы оппозицией", - подчеркнул Качура в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, парламент приступил к рассмотрению в повторном втором чтении законопроекта №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений 16 марта.

К законопроекту поступило 3128 предложений и поправок, в основном от депутатов из фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь"и "Батькивщина".

Согласно регламенту работы Верховной Рады, народные депутаты не могут рассматривать другие вопросы пока не закончат рассмотрение начатого законопроекта.