Политика

11:31 23.04.2021

Украина и Грузия впервые присоединяются к трехсторонним переговорам Румынии, Польши и Турции - Кулеба

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Украина и Грузия впервые присоединяются к трехсторонним переговорам Румынии, Польши и Турции - Кулеба

Украина и Грузия впервые присоединяются к трехстороннему формату переговоров Румынии, Польши и Турции, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Бухарест.

"Приветствие от нас с грузинским коллегой Давидом Залкалиани из Бухареста. Украина и Грузия, ключевые партнеры НАТО в регионе Черного моря, сегодня впервые присоединяются к трехстороннему формату Румынии, Польши, Турции в обсуждении общих вызовов и общего будущего нашего региона", - написал Кулеба в Twitter в пятницу.

На своей странице в Facebook министр отметил, что Бухарест, Варшава и Анкара основали этот трехсторонний формат в 2012 году на саммите Альянса в Чикаго. По его словам, это не просто приглашение, это политический сигнал и конкретное действие по поддержке Украины в трудный момент.

"Речь пойдет и об усилении присутствия и готовности НАТО к укреплению безопасности и стабильности в регионе, и о евроатлантических перспективах Украины и Грузии, и об инициированном Украиной формате Крымской платформы. Отдельно пообщаемся в двустороннем формате с коллегами о политике и торговле в отношениях между нашими странами. Российские волны накатываются, а мы продолжаем делать свою работу, чтобы они отступали", - написал Кулеба в Facebook в пятницу.

Он подчеркнул, что Украина является ключевым партнером НАТО в регионе Черного моря вместе с Грузией, и составляет неотъемлемую часть формулы его безопасности и процветания.

"Мы встретимся впятером с Давидом Залкалиани, Богданом Ауреску, Збигневом Рау и Мевлютом Чавушоглу, все из которых являются моими хорошими друзьями, на фоне угроз безопасности, которые создает агрессивное поведение России и ее растущая милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей", - добавил глава МИД.

 

Теги: #кулеба #бухарест #визит
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