Политика

11:29 23.04.2021

С РФ можно разговаривать только в присутствии международных партнеров - нардеп Ионова

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С РФ можно разговаривать только в присутствии международных партнеров - нардеп Ионова

С президентом Российской Федерации Владимиром Путиным договориться на равных о мире невозможно, считает председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Мария Ионова (фракция “Европейская солидарность”).

“С Путиным никогда на равных мы не сможем договориться о мире. Путин продолжает свою игру, что "их там нет", и пытается, как это делал в течение этих двух лет, навязать Зеленскому прямые переговоры со своими марионетками”, - сказала Ионова в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” в ответ на реакцию Путина на предложение президента Владимира Зеленского о встрече на украинском Донбассе.

По словам политика, в "этом шоу главы Российской Федерации нет места президенту Зеленскому и даже эскалация на фронте, сосредоточение военной техники РФ, которую мы все наблюдали в последние недели у границ Украины", была рассчитана больше на западных партнеров - “это его игра с американцами, европейцами, с цивилизованным миром”.

"Путин хочет показать, что Украина - это объект, а не субъект”, - подчеркнула Ионова.

“Сегодня Путин, как и все последние семь лет хочет нас выбросить из процесса переговоров. В ответ мы с партнерами должны показать единый фронт, подтвердить свою субъектность”, - отметила народный депутат.

Ионова считает просчетом Зеленского его постоянные апелляции к Путину.

“Я считаю ошибкой Зеленского, что он каждый раз пытается апеллировать к Путину, обращается к нему напрямую… Он в очередной раз призывает к двусторонним переговорам, но нельзя садиться за стол с шулером...”, - подчеркнула народный депутат.

Ионова убеждена, что переговоры с Россией Украина может вести только в присутствии гарантов - надежных международных партнеров.

Она также отметила, что только при наличии единства внутри страны, только в координации с международными партнерами можно победить Россию и Путина.

По ее мнению, приоритетами для украинского президента должны быть выполнение Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, приближение к НАТО, укрепление границ, восстановление сотрудничества с дружественными государствами в рамках двусторонних оборонных союзов.

Как сообщалось, Путин высказал готовность обсуждать с президентом Украины двусторонние отношения в Москве, а для решения проблем Донбасса предложил ему встретиться с самопровозглашенными главами ОРДЛО.

Ранее Зеленский предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

 

Теги: #реакция #зеленский #донбасс #путин
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