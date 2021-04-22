Политика

20:43 22.04.2021

Вирастюка официально признали победителем на довыборах в 87 избирательном округе – ОПОРА

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Вирастюка официально признали победителем на довыборах в 87 избирательном округе – ОПОРА

Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент, сообщает Гражданская сеть ОПОРА в четверг.

"Василий Вирастюк официально избран нардепом. ЦИК установила результаты выборов в округе №87 и признала кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка избранным народным депутатом Украины", - говорится в сообщении ОПОРЫ в Твиттере.

В нем отмечается, что согласно протоколу окружной избирательной комиссии он набрал 15 536 голосов избирателей.

Как сообщалось, на округе №87 на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.

Перед тем Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК №87 при установлении итогов голосования на довыборах в Раду, прошедших 28 марта. Все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата Шевченко. В большинстве случаев (по 6 участкам) решение суда первой инстанции - действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков. Эти решения были обжалованы.

Впоследствии Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправными и отменил все постановления ОИК №87 о признании голосования на пяти участках недействительными. В гражданской сети "Опора" сообщили, что на некоторых их них по результатам повторного подсчета голосов было установлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата Шевченко.

16 апреля ЦИК приняла для обработки протокол окружной избирательной комиссии №87 с пометкой "Уточненный". Глава комиссии Олег Диденко рассказал о наличии двух судебных дел относительно составления уточненного протокола окружной комиссией.

 

Теги: #результаты #рада #выборы
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