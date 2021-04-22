Политика

19:03 22.04.2021

Нетаньяху выступил за расширение дружбы и сотрудничества с Украиной

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Нетаньяху выступил за расширение дружбы и сотрудничества с Украиной

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил за расширение дружбы и сотрудничества с Украиной, сообщает пресс-служба президента.

"Я уверен, что Израиль и Украина продолжат тесно работать вместе, искать новые пути расширения дружбы между нашими странами для дальнейшего продвижения кооперации во всех сферах общих интересов", - сообщается в письме Нетаньяху, адресованному президенту Украины.

Нетаньяху также поблагодарил Зеленского за поздравления с 73-м Днем независимости Израиля.

В письме также указано, что "за последние 73 года Израиль претерпел значительную трансформацию".

"В 1948 году мы добились независимости от Великобритании. Сегодня Израиль является глобальным центром инноваций, науки и технологий. В сфере здравоохранения, сельского хозяйства, безопасности и многих других сферах мы продолжаем приносить пользу человечеству. Мы очень хотим сотрудничать с нашими друзьями и союзниками по всему миру, поскольку имеем перспективы на будущее", - сообщает Нетаньяху.

Теги: #сотрудничество #украина #независимость #израиль
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