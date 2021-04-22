Нардеп Дунда призвал президента и СНБО проверить руководителей таможни за последние 10 лет

С призывом проверить состояние всех руководителей таможенных органов Украины за последние 10 лет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и в Совет национальной безопасности и обороны народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа").

"Я полностью поддерживаю президента и СНБО в их желании очистить Украину от контрабанды и зацементированных за 30 лет независимости коррупционных схем. Но считаю, что сами по себе контрабандисты бессильны, если им не помогают сидящие в кабинетах госчиновники таможенной службы. Ни для кого не являются секретом сказочные состояния руководителей таможенной службы при весьма скромных официальных доходах. Считаю, что нам необходимо комплексно подходить к вопросам контрабанды. И помимо выявления контрабандистов следует проверить декларации и имущественное состояние всех руководителей таможенных органов за последние 10 лет, а так же их семей, родственников и связанных с ними людей”, – заявил Дунда, сообщает пресс-служба нардепа.

В связи с этим он обратился к президенту и секретарю СНБО Алексею Данилову с предложение вынести на ближайшее заседание вопрос о соответствующих проверках.

"Таким образом мы будем лечить болезнь под названием "контрабанда" комплексно. Найдем не только последствия, но и причины. А основное: таможенная служба очистится от тех ее представителей, кто стоит не на страже интересов Украины и ее народа, а преследует только свои корыстные материальные интересы", – отметил Дунда.

Он подчеркнул, что разорвать контрабандные и коррупционные цепочки возможно лишь в случае комплексной отработки всех ее звеньев. Соответственно, наказание должны нести все участники контрабандных схем независимо от рангов, должностей и фамилий.

Как сообщалось, Зеленский указом утвердил решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" от 15 апреля о персональных санкциях против 13 граждан, а также 95 компаний, которые являются организаторами и исполнителями контрабандных схем

Ранее, 2 апреля, СНБО ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли.