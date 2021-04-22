Политика

15:27 22.04.2021

Порошенко: раздача российских паспортов сотням тысяч граждан Украины - это фактор опасности, который требует реакции властей

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Порошенко: раздача российских паспортов сотням тысяч граждан Украины - это фактор опасности, который требует реакции властей

Принятый ровно два года назад указ президента РФ Владимира Путина о раздаче российских паспортов украинским гражданам – жителям временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей является фактором дополнительной опасности для Украины, подчеркнул пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Ровно два года назад в апреле 2019 года, сразу же после второго тура президентских выборов, мы имели указ президента-убийцы Путина "Об упрощении порядка выдачи российских паспортов жителям ОРДО, ОРЛО". К чему это привело? По состоянию на 1 января 500 тыс. украинских граждан намеренно всунули российский паспорт с двуглавой курицей. За эти 4 месяца еще пару сотен тысяч получили российские паспорта", - сказал Порошенко в эфире телеканалов "Прямой", "5 канал" и "Эспрессо", передает пресс-служба "Евросолидарности".

Порошенко отметил, что таким образом Кремль в свое время оправдал свою агрессию против Грузии. По мнению политика, "паспортизация" граждан Украины требует реакции украинской власти.

Так, Порошенко призвал президента Владимира Зеленского ввести санкции против России, как это на днях сделали США.

"У вас есть конституционное право подписать санкции, синхронизировав их с санкциями США. Трудно объяснить миру, почему США, наши партнеры по коалиции санкции против россиян принимают, а единственная страна, которая их не принимает, это Украина", - отмечает Порошенко.

Он также отметил, что до сих пор нет реакции власти на фактическое блокирование со стороны России акватории Азовского моря.

"Президент Зеленский что угодно комментирует, кроме захвата суверенной территории. Пространство Азовского моря - это территория Украины. Россияне ее захватили. Где действия украинской власти? Где санкции за это?", - добавил Порошенко.

"Я убежден, что сейчас, несмотря на то, что потеряли эти два года, мы как Украина должны объединиться. Мы готовы, объединив усилия в парламенте, правительстве, в СНБО, защитить жизнь и здоровье людей, защитить существование Украинского государства", - резюмирует Порошенко.

Теги: #рф #порошенко #донбасс #паспортизация
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