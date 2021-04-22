Политика

14:08 22.04.2021

Совместное заявление вице-спикеров Украины, Польши и Литвы об агрессии РФ – это сигнал о создании коалиции партнеров в сфере безопасности, считает Стефанчук

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Совместное заявление вице-спикеров Украины, Польши и Литвы об агрессии РФ – это сигнал о создании коалиции партнеров в сфере безопасности, считает Стефанчук

Совместное заявление вице-спикеров Сейма Литовской Республики, Сейма Республики Польша и Верховной Рады Украины касательно агрессии Российской Федерации является сигналом того, что Украина собирает коалицию партнеров в сфере безопасности, заявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

"Провозглашение заявления вице-спикеров Сейма Литовской Республики Паулюса Саударґаса, Сейма Республики Польша Малгожаты Гошевской, Верховной Рады Украины, которым осуждается вооруженная эскалация против Украины со стороны Российской Федерации, – это сигнал того, что Украина собирает коалицию партнеров, среди которых – друзья с общими ценностями и интересами, в частности в сфере безопасности. И среди этих надежных друзей – Польша и Литва", – написал Стефанчук на своей странице в Фейсбуке.

Первый вице-спикер украинского парламента убежден, что только совместными усилиями, в сотрудничестве с международными партнерами, можно остановить намерения российской стороны осуществить вооруженную эскалацию против Украины и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Стефанчук также обнародовал текст совместного заявления заместителей спикеров парламентов Люблинского треугольника, в котором они выразили обеспокоенность ситуацией с безопасностью во временно оккупированной Автономной республике Крым, городе Севастополь и некоторых частях Донецкой и Луганской областей.

В этом заявлении стороны осудили эскалацию напряженной обстановки на линии соприкосновения на Донбассе, которая привела к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны РФ, что в основном наблюдалось с июля 2020 года. Также стороны выразили обеспокоенность по поводу увеличения количества жертв среди украинских военнослужащих.

"Эта эскалация является результатом все более агрессивных действий российских оккупационных войск. В сочетании с упорным блокированием российской стороной конструктивной работы в Трехсторонней контактной группе и в Нормандском формате это еще один явный признак агрессивной и провокационной политики Российской Федерации в регионе, направленной на его дестабилизацию и невозможность разрешения конфликта", – отмечается в заявлении.

Подписанты также осудили массированное наращивание российской военных сил у украинских границ и в оккупированном Крыму, что создает угрозу европейской безопасности. Первые вице-спикеры призвали Россию соблюдать все свои международные обязательства, в том числе вытекающие из Венского документа ОБСЕ, и акцентировали на необходимости того, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ могла беспрепятственно выполнять свой мандат.

Представители парламентов Украины, Литвы и Польши выразили обеспокоенность сохраняющимися ограничениями со стороны РФ касательно свободного судоходства в частях Черного моря вокруг оккупированного Крыма и в Азовском море, что является нарушением морского права. Также они призвали Россию воздерживаться от провокационных действий такого рода, которые являются еще одним фактором эскалации в регионе.

Первые вице-спикеры в совместном заявлении призвали Россию воздержаться от дальнейшей эскалации военной ситуации на Донбассе, вдоль границ Украины и в Крыму, а международное сообщество – усилить давление на РФ, чтобы остановить спираль эскалации.

Как сообщалось, первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, вицемаршалок Сейма Республики Польша Малгожата Гошевская, вицеспикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударґас накануне посетили Мариупольский порт, КПВВ "Гнутово" и поселок Широкино в Донецкой области. Во время встречи в Широкино они сделали совместное заявление о поддержке Украины и осуждении агрессивных действий России, скрепив его своими подписями.

Источник: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/486332542785251

Теги: #заявление #агрессия_рф #стефанчук
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