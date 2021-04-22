Политика

13:41 22.04.2021

Внеочередные заседания Рады должны посвящаться актуальным вызовам – Разумков

1 мин читать
Внеочередные заседания Рады должны посвящаться актуальным вызовам – Разумков

Повестка дня внеочередных пленарных заседаний Верховной Рады, которые возможно будут инициированы, в том числе народными депутатами, должна отвечать актуальным вызовам, считает председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Единственное, что от себя хотел бы порекомендовать и попросить, думаю, что и коллеги меня в этом поддержат, чтобы повестка дня этих (внеочередных - ИФ) заседаний полностью отвечала тем вызовам и заданиям, которые бы от нас хотело получить общество - это коронавирус, это безопасность, это экономика. Нам надо сконцентрировать внимание на важных вещах", - сказал Разумков на брифинге в четверг в Хмельницкой области.

Спикер парламента не исключил инициативы о проведении внеочередных пленарных заседаний Верховной Рады, если народные депутаты на очередных заседаниях "будут находиться в режиме поправок к закону №2194".

Разумков 22 апреля находится с рабочей поездкой в Хмельницкой области.

Как сообщалось, парламент приступил к рассмотрению в повторном втором чтении законопроекта №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений 16 марта. К законопроекту поступило 3128 предложений и поправок, в основном от депутатов из фракций ОПЗЖ и "Батькивщина". Согласно регламенту работы Верховной Рады, народные депутаты не могут рассматривать другие вопросы пока не закончат рассмотрение начатого законопроекта.

Теги: #разумков #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:58 21.04.2021
Консультативный совет при Раде поможет укрепить финансовую основу местного самоуправления

Консультативный совет при Раде поможет укрепить финансовую основу местного самоуправления

13:21 21.04.2021
Разумков о праздновании дня рождения супруги нардепа Тищенко в период локдауна: Стыдно

Разумков о праздновании дня рождения супруги нардепа Тищенко в период локдауна: Стыдно

12:56 21.04.2021
Разумков надеется, что Рада вскоре заслушает представителей оборонной сферы

Разумков надеется, что Рада вскоре заслушает представителей оборонной сферы

15:16 20.04.2021
Нардепы предлагают ввести должность омбудсмена по медицинским вопросам

Нардепы предлагают ввести должность омбудсмена по медицинским вопросам

15:07 20.04.2021
Вопрос безопасности является важным для ЕС и стран Восточного партнерства – Разумков

Вопрос безопасности является важным для ЕС и стран Восточного партнерства – Разумков

14:20 17.04.2021
Разумков выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Яворивского

Разумков выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Яворивского

20:56 16.04.2021
Депутаты от "Евросолидарности" и "Батькивщины" пытаются отменить голосование в целом за законопроект об изменениях, касающихся института старост

Депутаты от "Евросолидарности" и "Батькивщины" пытаются отменить голосование в целом за законопроект об изменениях, касающихся института старост

19:22 16.04.2021
Денисова обратилась к министру развития экономики из-за задолженности по зарплате на Харьковском авиазаводе

Денисова обратилась к министру развития экономики из-за задолженности по зарплате на Харьковском авиазаводе

06:31 16.04.2021
Кличко призвал Раду принять изменения в законодательство в сфере охраны культурного наследия

Кличко призвал Раду принять изменения в законодательство в сфере охраны культурного наследия

23:30 15.04.2021
Вводить военное положение в Украине нет оснований

Вводить военное положение в Украине нет оснований

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Песков: "красная линия" в российско-украинских отношениях проходит "на рубеже наших национальных интересов"

Зеленский внес в парламент законопроект об изменениях в Кодексе административного судопроизводства

Посол Грузии в Украине вернулся в Киев - МИД

Прага готова выслать всех дипломатов РФ, строить отношения с Москвой с нуля - глава МИД Чехии

Прага просит партнеров по ЕС и НАТО в знак солидарности с ней высылать российских дипломатов - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Совместное заявление вице-спикеров Украины, Польши и Литвы об агрессии РФ – это сигнал о создании коалиции партнеров в сфере безопасности, считает Стефанчук

Инициативная группа 22 мая определит формулировку вопроса по земле на всеукраинском референдуме – Тимошенко

Песков: "красная линия" в российско-украинских отношениях проходит "на рубеже наших национальных интересов"

Путин сам ответит на предложение Зеленского о встрече на Донбассе – Песков

Зеленский внес в парламент законопроект об изменениях в Кодексе административного судопроизводства

Посол Грузии в Украине вернулся в Киев - МИД

Гройсман: в Украину нужно приглашать не Путина, а союзников и партнеров

Не упомянув об Украине в послании, Путин показал, что будет решать ее вопрос с США и ЕС – Климкин

Риторика Путина в послании к Федсобранию свидетельствует о том, что у России нет решений о расширении агрессии - Корниенко

Упоминание Путиным Украины в ежегодном послании могло бы сорвать его план поторговаться с США, считает Рахманин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА