Политика

12:51 22.04.2021

Инициативная группа 22 мая определит формулировку вопроса по земле на всеукраинском референдуме – Тимошенко

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Инициативная группа 22 мая определит формулировку вопроса по земле на всеукраинском референдуме – Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" и глава одноименной фракции Юлия Тимошенко анонсировала собрание инициативной группы по подготовке к проведению всеукраинского референдума о судьбе земли сельскохозяйственного назначения.

"На 22 мая мы назначили большое собрание инициативной группы, чтобы начать процесс проведения референдума", - сообщила Тимошенко на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По ее словам, инициативная группа в этот день примет решение, какой вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум. Тимошенко уточнила, что предварительно вопрос будет звучать так: "поддержат ли люди запрет на продажу сельскохозяйственной земли".

Она напомнила, что "Батькивщина" обратилась в Центральную избирательную комиссию, в профильный комитет парламента, к первому заместителю главы Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой разъяснить, можно ли провести сборы инициативной группы в режиме онлайн, поскольку в стране объявлен карантин в связи с пандемией Covid-19 и нельзя собираться большими группами.

"Сегодня последний день, чтобы они нам дали ответ", - подчеркнула лидер политической силы.

Народный депутат также рассказала, что "Батькивщина" открывает "горячие линии" для привлечения всех желающих к совместной работе по подготовке референдума.

"Мы будем работать со всеми регионами, со всеми СМИ, чтобы люди поняли, что сегодня самая большая угроза для Украины после войны – это распродажа сельскохозяйственной земли. Это, по сути, гибридная оккупация, гибридная колонизация Украины", - резюмировала Тимошенко.

Лидер партии сообщила, что к работе инициативной группы, которая будет собирать подписи по всей Украине, привлечены уже более 12 тыс человек.

Как сообщалось, партия "Батькивщина" объявила о начале организации проведения всеукраинских референдумов по пяти вопросам, среди которых продажа земли сельскохозяйственного назначения.

Теги: #земля #тимошенко #батькивщина #референдум
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