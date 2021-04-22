Политика

12:43 22.04.2021

Путин сам ответит на предложение Зеленского о встрече на Донбассе – Песков

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Путин сам ответит на предложение Зеленского о встрече на Донбассе – Песков

Президенту России Владимиру Путину доложено об инициативе его украинского коллеги Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу на Донбассе, если глава российского государства посчитает необходимым, он ответит на это предложение, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Да, президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать", - сказал он журналистам.

Он также воздержался от ответа, возможна ли эта встреча именно на Донбассе, как это предложил Зеленский.

20 апреля Зеленский предложил президенту Путину встретиться в любой точке Донбасса.

В видеообращении, распространенном во вторник, он заявил, что на заседании политических советников Нормандской четверки 19 апреля прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально прояснить ситуацию.

"Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - заявил он, обращаясь к президенту РФ.

Зеленский отметил, что Украина готова бороться за мир дипломатическим путем и в то же время готовится себя защищать. "Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путём? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда. Наш принцип простой - Украина не начинает войну первой, но всегда стоит до последнего", - сказал президент.

Теги: #рф #зеленский #песков #путин
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