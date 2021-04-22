Политика

12:33 22.04.2021

Зеленский внес в парламент законопроект об изменениях в Кодексе административного судопроизводства

1 мин читать
Зеленский внес в парламент законопроект об изменениях в Кодексе административного судопроизводства

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства,

Как сообщается на сайте парламента, законопроект зарегистрирован 21 апреля под номером 5410 как неотложный. В настоящее время текст законопроекта отсутствует.

В соответствии с названием документа, президент предлагает внести изменения в статью 151 Кодекса "Виды обеспечения иска". Согласно статье, в настоящее время иск может быть обеспечен путем остановки действия индивидуального акта или нормативно-правового акта; запретом ответчику совершать определенные действия; запретом другим лицам совершать действия, касающиеся предмета спора; остановкой взыскания на основании исполнительного документа или иного документа, по которому взыскание производится в бесспорном порядке.

Предусмотрено, что суд может применить несколько мер обеспечения иска, при этом они должны быть соразмерными с требованиями истца.

Обеспечение иска не допускается путем остановки актов парламентом, президентом, правительством, Высшим советом правосудия, Высшей квалификационной комиссией судей и т.д.

Теги: #зеленский #законопроект #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:43 22.04.2021
Путин сам ответит на предложение Зеленского о встрече на Донбассе – Песков

Путин сам ответит на предложение Зеленского о встрече на Донбассе – Песков

10:14 22.04.2021
Гройсман: в Украину нужно приглашать не Путина, а союзников и партнеров

Гройсман: в Украину нужно приглашать не Путина, а союзников и партнеров

23:07 21.04.2021
Зеленский указом утвердил решение СНБО о персональных санкциях против 13 граждан, а также 95 компаний

Зеленский указом утвердил решение СНБО о персональных санкциях против 13 граждан, а также 95 компаний

17:40 21.04.2021
Зеленский обсудил с премьером Словакии совместный погранконтроль и работу аэропорта в Ужгороде

Зеленский обсудил с премьером Словакии совместный погранконтроль и работу аэропорта в Ужгороде

17:13 21.04.2021
Кравчук: Зеленский поставил Путина в сложную ситуацию, предложив встретиться на Донбассе

Кравчук: Зеленский поставил Путина в сложную ситуацию, предложив встретиться на Донбассе

16:29 21.04.2021
Ермак: коррупционно-олигархическая система сопротивляется реформам Зеленского, но это его не остановит

Ермак: коррупционно-олигархическая система сопротивляется реформам Зеленского, но это его не остановит

14:22 21.04.2021
Верховный суд признал беспочвенным наложенный АМКУ на "Бритиш Американ Тобакко" штраф 80 млн грн

Верховный суд признал беспочвенным наложенный АМКУ на "Бритиш Американ Тобакко" штраф 80 млн грн

22:42 20.04.2021
Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война

Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война

21:22 20.04.2021
Зеленский образовал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда по квоте президента

Зеленский образовал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда по квоте президента

17:52 20.04.2021
Зеленский лишил гражданства трех украинских контрабандистов неделю назад – источник

Зеленский лишил гражданства трех украинских контрабандистов неделю назад – источник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Песков: "красная линия" в российско-украинских отношениях проходит "на рубеже наших национальных интересов"

Посол Грузии в Украине вернулся в Киев - МИД

Прага готова выслать всех дипломатов РФ, строить отношения с Москвой с нуля - глава МИД Чехии

Прага просит партнеров по ЕС и НАТО в знак солидарности с ней высылать российских дипломатов - СМИ

Кулеба заявил, что в ЕС нет консенсуса относительно введения новых секторальных санкций против РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Инициативная группа 22 мая определит формулировку вопроса по земле на всеукраинском референдуме – Тимошенко

Песков: "красная линия" в российско-украинских отношениях проходит "на рубеже наших национальных интересов"

Посол Грузии в Украине вернулся в Киев - МИД

Не упомянув об Украине в послании, Путин показал, что будет решать ее вопрос с США и ЕС – Климкин

Риторика Путина в послании к Федсобранию свидетельствует о том, что у России нет решений о расширении агрессии - Корниенко

Упоминание Путиным Украины в ежегодном послании могло бы сорвать его план поторговаться с США, считает Рахманин

Путин не упомянул об Украине в послании Федсобранию из-за возможной встречи с Байденом, считает нардеп Геращенко

Запад должен дать понять Кремлю, что он не может устанавливать собственные "красные линии" там, где вздумается - Огрызко

В Раду проходят пять партий, "Евросолидарность" почти сравнялась со "Слугой народа", разрыв между Зеленским и Порошенко сокращается

Асад будет баллотироваться на пост президента Сирии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА