Зеленский внес в парламент законопроект об изменениях в Кодексе административного судопроизводства

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства,

Как сообщается на сайте парламента, законопроект зарегистрирован 21 апреля под номером 5410 как неотложный. В настоящее время текст законопроекта отсутствует.

В соответствии с названием документа, президент предлагает внести изменения в статью 151 Кодекса "Виды обеспечения иска". Согласно статье, в настоящее время иск может быть обеспечен путем остановки действия индивидуального акта или нормативно-правового акта; запретом ответчику совершать определенные действия; запретом другим лицам совершать действия, касающиеся предмета спора; остановкой взыскания на основании исполнительного документа или иного документа, по которому взыскание производится в бесспорном порядке.

Предусмотрено, что суд может применить несколько мер обеспечения иска, при этом они должны быть соразмерными с требованиями истца.

Обеспечение иска не допускается путем остановки актов парламентом, президентом, правительством, Высшим советом правосудия, Высшей квалификационной комиссией судей и т.д.