Гройсман: в Украину нужно приглашать не Путина, а союзников и партнеров

Украина должна приглашать на свою территорию не врага, а тех, кто её поддерживает, заявил лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана", экс-премьер Владимир Гройсман, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным на Донбассе.

"Путин - вероломный враг Украины, который стоит у наших ворот. Нельзя открывать ворота, предлагать, чтобы Путин зашел на нашу территорию и кого-то к чему-то вдохновлял. Он может только подорвать Украину и принести нам боль и страдания. Пригласить в Украину надо наших союзников, наших друзей - президента Байдена, канцлера Меркель и президента Макрона, чтобы они на украинской земле выразили свою позицию поддержки Украины, поддержки нашей территориальной целостности. Это был бы адекватный шаг", - заявил Гройсман в эфире телеканала "Эспрессо".

Он подчеркнул, что украинская власть должна вырабатывать адекватные решения в связи со сложившейся ситуацией.

"Отдельно надо поблагодарить президента Байдена, которого знаю лично. Он занимает четкую и жесткую позицию. И я в ней не сомневался. Но Кремль заявлений не слышит! Именно поэтому надо продолжать четкую санкционную политику. Она должна быть синхронизирована: США и ЕС должны одновременно вводить одинаковые санкции против страны-агрессора, которая вероломно вторглась в Украине, аннексировала Крым... В Европе должны занять четкую позицию относительно энергетического оружия. Речь о "Нордстриме-2", - отметил Гройсман.

В частности, целью проекта "Северный поток-2" является зависимость Европейского Союза и уничтожение стабильно работающей газотранспортной системы Украины.

"Надо сделать все, чтобы лидеры (цивилизованного мира) приехали в Украину. Здесь нечего делать варварам и нашему врагу! Над этим надо начать работать", - заключил Гройсман.

Как сообщалось, Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война. В видеобращении, распространенном во вторник, он сообщил, что на заседании политических советников Нормандской четверки 19 апреля прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально прояснить ситуацию.