Политика

18:16 21.04.2021

Риторика Путина в послании к Федсобранию свидетельствует о том, что у России нет решений о расширении агрессии - Корниенко

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Риторика Путина в послании к Федсобранию свидетельствует о том, что у России нет решений о расширении агрессии - Корниенко

Риторика президента Российской Федерации Владимира Путина во время ежегодного обращения к Федеральному собранию свидетельствует о том, что у России нет решений о расширении агрессии, считает первый заместить главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Угроза со стороны РФ у наших границ действительно сохраняется. Это понимаем не только мы, но и наши международные партнеры. В то же время Украина с 2014 года не имела такого единодушия в поддержке со стороны западных государств и международных организаций, как сейчас", – сказал Корниенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он обратил внимание, что Путин в своем послании к Федсобранию прямо не прокомментировал их военные приготовления, однако его риторика была довольно угрожающей.

"Намеки на то, что Россия будет жестко реагировать на угрозы, которые сама же считает угрозами. Он говорил о "красных линиях", которые Москва будет определять сама. Такая риторика на фоне максимальной неконкретности Путина свидетельствует о том, что у России, по крайней мере пока, нет решений о расширении агрессии", – добавил Корниенко.

Парламентарий обратил внимание на то, что в послании Путина прозвучало много заявлений о социальных и финансовых проблемах России, и "можем понять, какого масштаба эти проблемы".

"Это государство точно не может себе позволить тратить миллиарды долларов на агрессивную внешнюю политику и военные приготовления. Но именно из-за масштаба социальных и финансовых проблем продолжит запугивать как соседние народы, так и собственное общество, тратя на это ресурсы. Вместо того, чтобы бороться с бедностью, выводить свои регионы из состояния финансового кризиса, Путин тратит колоссальные средства на военные приготовления. Ни одно действительно демократическое государство просто не смогло бы себе это позволить", – отметил политик.

В то же время, подчеркнул Корниенко, Украина не отходит от своего главного приоритета – дипломатического пути прекращения войны на Донбассе.

"Украина никогда не готовила расширение войны и не планирует это делать. Но мы будем защищать наше государство, что бы ни планировали в Москве", – сказал он.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 21 апреля выступил в Манеже с ежегодным посланием Федеральному собранию, призвав сограждан не терять бдительность в связи с пандемией коронавируса, а также предложил новые меры для оздоровления россиян и обозначил пути решения демографической проблемы. Путин также предостерег Запад от перехода "красной черты" в отношении России, напомнив о ее лидерстве в создании боевых систем нового поколения.

Теги: #оценка #корниенко #путин #послание
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