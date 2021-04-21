Запад должен дать понять Кремлю, что он не может устанавливать собственные "красные линии" там, где вздумается - Огрызко

Запад должен дать понять Кремлю, что он не может устанавливать собственные "красные линии" там, где им вздумается, заявил экс-министр иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко, комментируя ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

"То, что он (Путин - ИФ) начал всем угрожать и говорить, что они дадут адекватный жесткий ответ и т.д. - в этом нет ничего нового. Есть единственный момент, который меня в этой части насторожил в определенной степени. Он сказал такую фразу, что, дескать, не надо заходить за те "красные линии", которые мы сами установим. В этой фразе я вижу претензию на право устанавливать "красные линии" там, где им вздумается. А здесь надо четко и ясно дать понять Кремлю, что он "получит по зубам", - сказал Огрызко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он отметил, что внешнеполитическая часть в выступлении Путина была очень небольшой, но традиционно агрессивной.

Огрызко добавил, что более ничего нового в речи президента РФ он не услышал.

"Традиционные банальности, которые создаются годами: "духовно-нравственные ценности", "незыблемости" неизвестно кого и чего - все, что вряд ли можно считать чем-то оригинальным", - указал он.

На вопрос о том, почему, по его мнению, Путин не упомянул в речи об Украине и стягивании войск РФ к ее границам, экс глава МИД указал, что в своем выступлении Путин не вспоминал, в принципе, ни одной страны, кроме Беларуси.

"Наверное, это для него слишком мелко такие вещи вспоминать", - считает Огрызко.

"Я потратил полтора часа для того, чтобы послушать это послание, и когда я его слушал, я вспомнил о советских временах. Вышел, по-моему, такой себе "совково-компартийный" римейк. Правда, это не было похоже на очередной съезд КПРС, где все вставали и аплодировали несколько минут, но стиль и все остальное было, собственно, таким. Это было 95% всего того, что он рассказывал: очередные проекты и обещания", - добавил он.