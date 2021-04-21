Политика

15:28 21.04.2021

Запад должен дать понять Кремлю, что он не может устанавливать собственные "красные линии" там, где вздумается - Огрызко

2 мин читать
Запад должен дать понять Кремлю, что он не может устанавливать собственные "красные линии" там, где вздумается - Огрызко

Запад должен дать понять Кремлю, что он не может устанавливать собственные "красные линии" там, где им вздумается, заявил экс-министр иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко, комментируя ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

"То, что он (Путин - ИФ) начал всем угрожать и говорить, что они дадут адекватный жесткий ответ и т.д. - в этом нет ничего нового. Есть единственный момент, который меня в этой части насторожил в определенной степени. Он сказал такую фразу, что, дескать, не надо заходить за те "красные линии", которые мы сами установим. В этой фразе я вижу претензию на право устанавливать "красные линии" там, где им вздумается. А здесь надо четко и ясно дать понять Кремлю, что он "получит по зубам", - сказал Огрызко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он отметил, что внешнеполитическая часть в выступлении Путина была очень небольшой, но традиционно агрессивной.

Огрызко добавил, что более ничего нового в речи президента РФ он не услышал.

"Традиционные банальности, которые создаются годами: "духовно-нравственные ценности", "незыблемости" неизвестно кого и чего - все, что вряд ли можно считать чем-то оригинальным", - указал он.

На вопрос о том, почему, по его мнению, Путин не упомянул в речи об Украине и стягивании войск РФ к ее границам, экс глава МИД указал, что в своем выступлении Путин не вспоминал, в принципе, ни одной страны, кроме Беларуси.

"Наверное, это для него слишком мелко такие вещи вспоминать", - считает Огрызко.

"Я потратил полтора часа для того, чтобы послушать это послание, и когда я его слушал, я вспомнил о советских временах. Вышел, по-моему, такой себе "совково-компартийный" римейк. Правда, это не было похоже на очередной съезд КПРС, где все вставали и аплодировали несколько минут, но стиль и все остальное было, собственно, таким. Это было 95% всего того, что он рассказывал: очередные проекты и обещания", - добавил он.

Теги: #оценка #путин #огрызко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:53 21.04.2021
Путин не упомянул об Украине в послании Федсобранию из-за возможной встречи с Байденом, считает нардеп Геращенко

Путин не упомянул об Украине в послании Федсобранию из-за возможной встречи с Байденом, считает нардеп Геращенко

15:04 21.04.2021
Путин в послании к Федсобранию не затронул тему Украины как не актуальную для россиян в преддверии выборов в Госдуму – политологи

Путин в послании к Федсобранию не затронул тему Украины как не актуальную для россиян в преддверии выборов в Госдуму – политологи

22:42 20.04.2021
Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война

Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война

18:02 17.04.2021
Макрон планирует провести разговор с Путиным - Елисейский дворец

Макрон планирует провести разговор с Путиным - Елисейский дворец

04:40 17.04.2021
Премьер Франции считает, что третья волна пандемии в стране не скоро закончится

Премьер Франции считает, что третья волна пандемии в стране не скоро закончится

18:54 16.04.2021
Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит - Белый дом

Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит - Белый дом

18:14 16.04.2021
Зеленский поддерживает желание Байдена встретиться с Путиным

Зеленский поддерживает желание Байдена встретиться с Путиным

13:17 16.04.2021
Песков не стал комментировать слова Зеленского о желании поговорить с Путиным

Песков не стал комментировать слова Зеленского о желании поговорить с Путиным

11:30 16.04.2021
Зеленский считает отказ Путина от разговора показателем намерений России закончить войну на Донбассе

Зеленский считает отказ Путина от разговора показателем намерений России закончить войну на Донбассе

12:59 14.04.2021
Провести у себя встречу Путина и Байдена готовы Финляндия, Австрия и Исландия - СМИ

Провести у себя встречу Путина и Байдена готовы Финляндия, Австрия и Исландия - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Прага готова выслать всех дипломатов РФ, строить отношения с Москвой с нуля - глава МИД Чехии

Прага просит партнеров по ЕС и НАТО в знак солидарности с ней высылать российских дипломатов - СМИ

Кулеба заявил, что в ЕС нет консенсуса относительно введения новых секторальных санкций против РФ

Нардепы предлагают ввести должность омбудсмена по медицинским вопросам

"Слуга народа" потребует объяснений от нардепа Шевченко по поводу встречи с Лукашенко – Корниенко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раду проходят пять партий, "Евросолидарность" почти сравнялась со "Слугой народа", разрыв между Зеленским и Порошенко сокращается

Асад будет баллотироваться на пост президента Сирии

Госдеп не видит признаков того, что Украина провоцирует активность РФ вдоль своих границ

Прага готова выслать всех дипломатов РФ, строить отношения с Москвой с нуля - глава МИД Чехии

Кулеба рассказал Блинкену о конкретных и срочных потребностях армии и сектора обороны Украины

Прага просит партнеров по ЕС и НАТО в знак солидарности с ней высылать российских дипломатов - СМИ

Кулеба заявил, что в ЕС нет консенсуса относительно введения новых секторальных санкций против РФ

Послы G7 обсудили с Порошенко ситуацию с безопасностью и прогресс в реформах

Большинство украинцев считает власть непрофессиональной и коррумпированной - исследование SOCIS

Фракция "Слуга народа" в четверг обсудит визит Шевченко в Беларусь и вечеринку Тищенко – нардеп Кравчук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА