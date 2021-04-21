Политика

15:53 21.04.2021

Путин не упомянул об Украине в послании Федсобранию из-за возможной встречи с Байденом, считает нардеп Геращенко

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Путин не упомянул об Украине в послании Федсобранию из-за возможной встречи с Байденом, считает нардеп Геращенко

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко считает причиной отсутствия упоминаний об Украине в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию предстоящую встречу с президентом США Джо Байденом.

"Возможно, что он сейчас, поднимая ставки около украинских границ, не озвучивает это вслух перед встречей с Байденом”, - сказала Геращенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, ключевая цель Путина - “это не просто возвращение Российской Федерации в мировой клуб, а все-таки выход на новые взаимоотношения с США, чтобы прекратились санкции, чтобы достроить Северный поток-2 ... поэтому он строит свою игру, где действия и риторика - две параллельные истории” .

Геращенко считает, что тема Украины хотя не озвучивалась, но читалась между строк в разделе послания посвященном международной теме. По ее словам, 15 минут, которые российский лидер посвятил международной политике, можно воспринимать как угрозы.

"Там было очень много фраз, которые можно воспринять как угрозы: что России хватит терпения, ответственности, профессионализма для принятия любого решения, что Россия сама будет определять "красные линии", что организаторы провокаций пожалеют, так как давно не жалели, что Россия не хочет сжигать мосты, но в случае чего, ответ будет симметричный, быстрый и жесткий. Это, по сути, были угрозы, "бряцание" оружием", - сказала Геращенко.

По мнению Геращенко, блок послания, посвященный армии с обещаниями о ее усилении и дальнейшем вооружении, является свидетельством того, что Российская Федерация не признает ошибок, своей деструктивной позиции и дает сигнал своему электорату, что Россию "окружают враги, которые ее обижают".

По словам политика, Путин не воспринимает суверенную независимую Украину, какой бы президент ее не возглавлял.

"Ключевой итог его речи, который звучал и читался между строк - Путин не воспринимает независимую, суверенную Украину. И какая бы не было фамилия президента - это не имеет значения для Путина, потому что сам факт независимой, суверенной Украины - это для него историческая ошибка", - отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что "нам свое делать и украинской власти надо отбросить в сторону всю свою инфантильность, потому что Путина невозможно рассмешить, задобрить, куда-то пригласить - он все воспринимает, как слабость".

“Нам надо просто усиливать свои позиции, усиливать свою субъектность в мире, усиливать украинскую армию”, - подытожила политик.

Теги: #оценка #геращенко #путин #послание
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