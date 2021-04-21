Политика

15:00 21.04.2021

Асад будет баллотироваться на пост президента Сирии

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Асад будет баллотироваться на пост президента Сирии

Президент Сирии Башар Асад выдвинул свою кандидатуру для участия в предстоящих в мае выборах главы государства, сообщило в среду информационное агентство САНА со ссылкой на спикера парламента Хамуду Саббагха.

Президентские выборы в Сирии запланированы на 26 мая.

С 19 апреля принимаются заявки от желающих побороться за президентское кресло.

К настоящему времени о намерении баллотироваться на президентских выборах заявили в общей сложности шесть человек.

Предыдущие выборы в Сирии состоялись в 2014 году. Тогда заявки подали 24 человека, но до участия в выборах допустили трех из них. Действующий президент Асад набрал более 88% голосов. Согласно Конституции, президент может переизбраться на еще один семилетний срок.

Внешняя сирийская оппозиция назвала предстоящие выборы, которые проводятся по нынешней конституции, нелегитимными и призвала соотечественников бойкотировать голосование.

Теги: #асад #сирия #выборы
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