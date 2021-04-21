Политика

09:18 21.04.2021

Госдеп не видит признаков того, что Украина провоцирует активность РФ вдоль своих границ

2 мин читать
Госдеп не видит признаков того, что Украина провоцирует активность РФ вдоль своих границ

Киев никак не провоцирует Россию на усиление военного присутствия в Крыму и вдоль границ Украины, считает  представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Мы вообще не видим никаких признаков того, что Украина участвует в провокациях или способствует эскалации напряженности", - заявил Прайс на брифинге.

"Что мы видим, так это кампанию России по дезинформации, призванную ложно обвинить Украину за действия Кремля", - заявил он.

США и европейские страны ранее выразили обеспокоенность в связи с усилением военной группировки в Крыму и перемещением российских войск рядом с границей с Украиной. Вашингтон отмечал, что Россия сосредотачивает там больше войск, чем в 2014 году.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на фото, сделанные коммерческим спутником, сообщала, что российские военные перебросили к границе с Украиной больше боевой авиации, нежели считали до сих пор на Западе. Также на фотоснимках, по данным газеты, на других авиабазах близ Украины также можно рассмотреть самолеты Су-30, а также Су-34, Су-27, Су-25, Су-24.

Российские военные сообщали о переброске на учения в Крым с Северного Кавказа соединений 58-ой общевойсковой армии, а также о перебазировании более 50 самолетов.

20 апреля Черноморский флот сообщил о маневрах с участием более 20 кораблей и авиации. В Черное море пришли большие десантные корабли с Северного и Балтийского флотов, а также три артиллерийских и восемь десантных катеров Каспийской флотилии.

Теги: #рф #украина #госдеп_сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:21 21.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 14 720 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 14 720 человек – Степанов

08:10 21.04.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

05:02 21.04.2021
Боррель подтвердил поддержку Евросоюзом Украины

Боррель подтвердил поддержку Евросоюзом Украины

04:02 21.04.2021
Оперативнику харьковского УСБУ, получившему $5 тысяч за разглашение персональных данных, грозит до 10 лет тюрьмы – ГБР

Оперативнику харьковского УСБУ, получившему $5 тысяч за разглашение персональных данных, грозит до 10 лет тюрьмы – ГБР

22:58 20.04.2021
Париж и Берлин стремятся не допустить эскалации на границах Украины - министр обороны Франции

Париж и Берлин стремятся не допустить эскалации на границах Украины - министр обороны Франции

22:54 20.04.2021
Празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещено – Тищенко

Празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещено – Тищенко

22:42 20.04.2021
Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война

Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война

22:34 20.04.2021
Украина готова бороться за мир дипломатическим путем, но готова к войне – Зеленский

Украина готова бороться за мир дипломатическим путем, но готова к войне – Зеленский

21:22 20.04.2021
Зеленский образовал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда по квоте президента

Зеленский образовал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда по квоте президента

20:25 20.04.2021
Кулеба и американский сенатор обсудили увеличение военной помощи США на фоне обострения РФ ситуации с безопасностью

Кулеба и американский сенатор обсудили увеличение военной помощи США на фоне обострения РФ ситуации с безопасностью

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Прага готова выслать всех дипломатов РФ, строить отношения с Москвой с нуля - глава МИД Чехии

Прага просит партнеров по ЕС и НАТО в знак солидарности с ней высылать российских дипломатов - СМИ

Кулеба заявил, что в ЕС нет консенсуса относительно введения новых секторальных санкций против РФ

Нардепы предлагают ввести должность омбудсмена по медицинским вопросам

"Слуга народа" потребует объяснений от нардепа Шевченко по поводу встречи с Лукашенко – Корниенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Прага готова выслать всех дипломатов РФ, строить отношения с Москвой с нуля - глава МИД Чехии

Кулеба рассказал Блинкену о конкретных и срочных потребностях армии и сектора обороны Украины

Прага просит партнеров по ЕС и НАТО в знак солидарности с ней высылать российских дипломатов - СМИ

Кулеба заявил, что в ЕС нет консенсуса относительно введения новых секторальных санкций против РФ

Послы G7 обсудили с Порошенко ситуацию с безопасностью и прогресс в реформах

Большинство украинцев считает власть непрофессиональной и коррумпированной - исследование SOCIS

Фракция "Слуга народа" в четверг обсудит визит Шевченко в Беларусь и вечеринку Тищенко – нардеп Кравчук

Нардепы предлагают ввести должность омбудсмена по медицинским вопросам

Вопрос безопасности является важным для ЕС и стран Восточного партнерства – Разумков

США приветствую сдержанность Украины перед лицом провокационных действий и риторики РФ - посольство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА