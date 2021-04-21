Госдеп не видит признаков того, что Украина провоцирует активность РФ вдоль своих границ

Киев никак не провоцирует Россию на усиление военного присутствия в Крыму и вдоль границ Украины, считает представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Мы вообще не видим никаких признаков того, что Украина участвует в провокациях или способствует эскалации напряженности", - заявил Прайс на брифинге.

"Что мы видим, так это кампанию России по дезинформации, призванную ложно обвинить Украину за действия Кремля", - заявил он.

США и европейские страны ранее выразили обеспокоенность в связи с усилением военной группировки в Крыму и перемещением российских войск рядом с границей с Украиной. Вашингтон отмечал, что Россия сосредотачивает там больше войск, чем в 2014 году.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на фото, сделанные коммерческим спутником, сообщала, что российские военные перебросили к границе с Украиной больше боевой авиации, нежели считали до сих пор на Западе. Также на фотоснимках, по данным газеты, на других авиабазах близ Украины также можно рассмотреть самолеты Су-30, а также Су-34, Су-27, Су-25, Су-24.

Российские военные сообщали о переброске на учения в Крым с Северного Кавказа соединений 58-ой общевойсковой армии, а также о перебазировании более 50 самолетов.

20 апреля Черноморский флот сообщил о маневрах с участием более 20 кораблей и авиации. В Черное море пришли большие десантные корабли с Северного и Балтийского флотов, а также три артиллерийских и восемь десантных катеров Каспийской флотилии.