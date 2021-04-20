Политика

18:38 20.04.2021

Прага готова выслать всех дипломатов РФ, строить отношения с Москвой с нуля - глава МИД Чехии

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Прага готова выслать всех дипломатов РФ, строить отношения с Москвой с нуля - глава МИД Чехии

Глава МИД Чехии Ян Гамачек во вторник заявил о готовности Праги выслать всех российских дипломатов и полностью перезапустить отношения с Москвой.

"Я готов ко всему. Даже к строительству отношений с самого начала. Это значит, что мы отправим их всех (дипломатов - ИФ) домой ", - приводятся слова министра на его странице в Facebook.

"Я ожидал несколько другой реакции от российской стороны, но хорошо. Мы вынуждены дать ответ в виде ряда фаз. Сегодня был "Росатом", что им (России - ИФ) не понравится. И нам нужно консультироваться относительно других вариантов", - добавил он.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также в понедельник агентство Bloomberg сообщило, что власти Чехии объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы" на фоне этого политического скандала.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

Теги: #рф #чехия #дипломаты
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