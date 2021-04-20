Политика

17:25 20.04.2021

Кулеба рассказал Блинкену о конкретных и срочных потребностях армии и сектора обороны Украины

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Кулеба рассказал Блинкену о конкретных и срочных потребностях армии и сектора обороны Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что проинформировал государственного секретаря США Энтони Блинкена о конкретных и срочных потребностях украинской армии и сектора обороны.

"Да, у нас с государственным секретарем Энтони Блинкеном был очень хороший разговор неделю назад в Брюсселе. Я поделился с ним некоторыми очень конкретными и срочными потребностями украинской армии и сектора обороны. У меня нет никаких свидетельств того, что Соединенные Штаты не считают, что стоит помогать Украине, но, конечно, все зависит от деталей и дальнейшего поведения России в этих обстоятельствах", - сказал Кулеба на онлайн пресс-конференции во вторник.

Также глава МИД назвал три больших шага, которые Украина предлагает своим партнерам сделать прямо сейчас, чтобы отбить у России желание дальше эскалировать напряженность.

"Мы призываем наших друзей и партнеров быть громкими в поддержке Украины не только в коммуникациях с Украиной, но даже более важно - в их прямых двусторонних коммуникациях с Россией. Москва должна слышать из каждого угла, что Украина не будет одинока. Москва должна слышать из каждого угла, что не две стороны - Украина и Россия - несут ответственность за эскалацию, а только Москва предпринимает значительное наращивание войск, только Москва эскалирует ситуацию", - пояснил он.

Кулеба подчеркнул, что цена предотвращения дальнейшей эскалации России всегда будет ниже, чем цена ее прекращения и смягчения ее последствий.

"И я надеюсь, что наши друзья и партнеры понимают это. Намного эффективнее дать Москве четко понять, что новая стадия агрессии будет иметь тяжелые последствия для России: международную изоляцию и болезненные экономические санкции", - указал он.

По словам министра, именно поэтому, обращаясь к Совету ЕС по иностранным делам, он призвал коллег начать рассматривать возможность введения нового раунда секторальных санкций против России.

"Третий шаг. Мы просим партнеров обсудить, как они могли бы помочь Украине защитить себя при сценарии наихудшего случая. Это включает углубление сотрудничества с Украиной в области безопасности и обороны", - отметил Кулеба.

Теги: #армия #кулеба #блинкен #мид
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