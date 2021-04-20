Политика

15:52 20.04.2021

Послы G7 обсудили с Порошенко ситуацию с безопасностью и прогресс в реформах

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Послы G7 обсудили с Порошенко ситуацию с безопасностью и прогресс в реформах

Послы стран "Большой семерки" (G7) провели дискуссию с лидером украинской партии "Европейская солидарность" пятым президентом Украины (2014-19) Петром Порошенко о ситуации с безопасностью, реакции на пандемию COVID-19 и прогрессе в реформах в Украине.

"Послы G7 провели широкую дискуссию с Петром Порошенко, 5-м президентом Украины и лидером "Евросолидарности", о ситуации с безопасностью, реакции на пандемию COVID-19 и прогрессе в реформах в Украине", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине в Twitter во вторник.

Послы подчеркнули, что для успеха реформ, которые обеспечат устойчивость и процветание Украины, нужно, чтобы все заинтересованные стороны работали вместе на достижение результатов, которых заслуживает страна.

 

 

Теги: #g7 #порошенко #евросолидарность
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