Вопрос безопасности является важным для ЕС и стран Восточного партнерства – Разумков

Вопрос безопасности остаётся важным вызовом как для Европейского Союза, так и для стран региона Восточного партнерства, сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на открытии девятой пленарной сессии Парламентской ассамблеи Евронест.

"Для нас, граждан Украины, вопрос безопасности за последние 7 лет приобрел немалое значение. Сегодня Украина как никто понимает, что значит защищать свою землю, своих людей, свою страну", – цитирует Разумкова пресс-служба украинского парламента.

Спикер Верховной Рады подчеркнул, что прямо сейчас происходит обострение ситуации на востоке Украины и у ее границ. По словам Разумкова, "такая политика против своих соседей является тем фактором, который должен объединять все страны Восточного партнерства и ЕС".

Председатель украинского парламента подчеркнул, что сейчас важно не позволить России в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в регионе. "Мы должны продолжать давать надлежащую оценку агрессивным действиям, осуждать их, а также подтверждать нашу общую приверженность европейским ценностям", – сказал Разумков.