США приветствую сдержанность Украины перед лицом провокационных действий и риторики РФ - посольство

Министр обороны Украины Андрей Таран во вторник, 20 апреля, обсудил с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин вопросы оборонного сотрудничества.

"Сегодня состоялся важный разговор с министром Тараном касательно американо-украинского оборонного сотрудничества. Мы приветствуем сдержанность Украины перед лицом провокационных действий и риторики России", - сообщает пресс-служба посольства США в Киеве в соцсети Twitter.