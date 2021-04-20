Политика

14:47 20.04.2021

США приветствую сдержанность Украины перед лицом провокационных действий и риторики РФ - посольство

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США приветствую сдержанность Украины перед лицом провокационных действий и риторики РФ - посольство

Министр обороны Украины Андрей Таран во вторник, 20 апреля, обсудил с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин вопросы оборонного сотрудничества.

"Сегодня состоялся важный разговор с министром Тараном касательно американо-украинского оборонного сотрудничества. Мы приветствуем сдержанность Украины перед лицом провокационных действий и риторики России", - сообщает пресс-служба посольства США в Киеве в соцсети Twitter.

 

Теги: #сша #минобороны #таран
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