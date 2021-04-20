В "Слуге народа" не исключают, что может быть разработан новый проект постановления об увековечении памяти жертв трагедии Бабьего Яра

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук не исключает разработки и внесения в на рассмотрение Верховной Рады нового проекта постановления об увековечивании памяти жертв трагедии Бабьего Яра в Киеве и Холокоста.

"Не исключено, что мы с коллегами из "Слуги народа" будем регистрировать другой текст постановления в связи с годовщиной (80-летия в связи с трагедией в Бабьем Яру - ИФ), который бы не вызывал таких политических баталий", - сказала Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Народный депутат напомнила, что на последнем заседании комитета его члены сначала поддержали проект постановления №5290 "О дополнительных мерах по увековечению памяти жертв трагедии Бабьего Яра и Холокоста" авторства Владимира Вятровича (фракция "Европейская солидарность") и других нардепов, однако потом его отклонили.

"Но после этого (принятия проекта - ИФ) случился неприятный словесный конфликт, когда фактически всю нашу фракцию и главу комитета Никиту Потураева, который является этническим евреем, чего он никогда не скрывал, назвали антисемитом. В результате Елизавета Богуцкая (фракция "Слуга народа"), которая поддержала это постановление, заявила, что хотела бы отозвать свой голос... Поэтому мы возвратились и отклонили, но все-таки хотим, чтобы разъяснил регламентный комитет, имели ли мы право возвращаться к этому вопросу", - рассказала Кравчук.

По словам замглавы комитета, создание мемориального комплекса памяти жертв Бабьего Яра и Холокоста без сомнения должен быть государственным проектом, однако надо дать возможность присоединиться к этому проекту этническим евреям, представителям других национальностей, гражданам других стран. "Не хотелось бы чтобы у нас были такие грязные бурные дискуссии, оскорбления и не хотелось бы указывать евреям, как им чтить память тысяч погибших людей", - отметила депутат.

В проекте постановления №5290 оговаривается недопустимость участия в любой форме, в том числе путем полного или частичного финансирования, в реализации мер по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра любых юридических лиц, учредителями, руководителями, членами или бенефициарами которых являются граждане государства-агрессора, его органов госвласти и местного самоуправления.