"Слуга народа" потребует объяснений от нардепа Шевченко по поводу встречи с Лукашенко – Корниенко

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде будет требовать объяснений от народного депутата Евгения Шевченко по поводу его встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным.

"Ожидается, что фракция будет требовать от господина Шевченко объяснений после его возвращения", – сказал первый заместить главы фракции Александр Корниенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он подчеркнул, что ни партия "Слуга народа", ни одноименная парламентская фракция, ни Министерство иностранных дел или Офис президента Украины не делегировали Шевченко на проведение каких-либо переговоров с официальными лицами Беларуси. Более того, по словам Корниенко, Шевченко не является членом парламентской делегации в Республики Беларусь.

"Соответственно, все встречи, которые он проводит ли будет проводить, – это его личная инициатива. Он действует как частное лицо, а не представитель государства", – отметил первый замглавы фракции "Слуга народа".

Вместе с тем Корниенко подчеркнул, что подобные действия нарушают порядок реализации внешней политики Украины и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях.

В свою очередь Шевченко в эфире телеканала "Наш" заявил, что докладывал руководству фракции о своем намерении поехать в Минск на встречу с Лукашенко. Он подчеркнул, что согласно закону о статусе народного депутата, имеет право "на отношения с представителями других государств" в рамках своих полномочий и "не лезет в дела президента, в его политику".

Кроме того, Шевченко отметил, что не боится возможного исключения из фракции "Слуга народа".

"Я всегда говорил, что если фракция примет решение меня исключить, – то это проблемы фракции, а не моя. Я не держусь за фракцию. Во-вторых, думаю о будущем Украины и интересах украинского народа", – сказал нардеп.

Ранее во вторник народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко своем телеграмм-канале сообщил, что депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел встречу с Лукашенко в Минске. Издание "БелТА" информирует о том, что встреча Шевченко с Лукашенко состоялась во Дворце Независимости.

Это не первый визит Шевченко в Минск: 11 февраля 2021 года он посетил Всебелорусское народное собрание, которое проводил Лукашенко.