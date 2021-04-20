Гройсман призвал не политизировать вопросы обороны, но требовать от правительства конкретных решений в случае активной фазы агрессии РФ

Лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана", экс-премьер Владимир Гройсман призвал украинских политиков независимо от политической принадлежности сплотиться вокруг угроз российской агрессии, перестать публично политизировать вопросы обороны, но потребовать от правительства конкретные решения - финансовые, бюджетные, промышленные - в случае активной фазы российской агрессии.

"Мы видим концентрацию сил РФ на наших границах. Это реальная угроза вторжения. И в такой ситуации должен быть свой механизм финансового обеспечения (армии - ИФ). Активные боевые действия - это другой порядок использования средств, которые, между прочим, в бюджете не заложены. И это вызов", - сказал Гройсман в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он напомнил, что по состоянию на середину апреля Украина не имеет утвержденного государственного оборонного заказа (ГОЗ). Но вместо того, чтобы закрытом режиме выработать нужные стране решения, украинские политики позволяют себе не только обсуждать в эфире свои позиции по вооружению, но и выносят свои мысли в публичную плоскость. "Понятно, что дискуссии должны быть, но точно не о боеприпасах. Вот мы уже месяц обсуждаем, что нет ГОЗа. Но, если такая новость становится публичной, должно собраться правительство и в закрытом режиме выработать все решения. К сожалению, и здесь есть такой же бардак, как с вакцинацией", - отметил политик.

Гройсман обратил внимание, что руководство Украины постоянно призывает мир к единению против российской агрессии, и так же призвал руководителей США, Германии, Франции приехать в Украину, чтобы продемонстрировать поддержку нашему государству на украинской земле. Но кроме призывов к консолидации мира, консолидированной и сплоченной должна быть и сама Украина, убежден экс-премьер.

Он призвал чиновников, представителей военных кругов собраться на отдельное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины или в другом формате и проговорить все вопросы в закрытом режиме. "Многие разговоры отпадут сами собой", - сказал Гройсман.