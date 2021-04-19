Политика

20:05 19.04.2021

Санкции США стали очень своевременным ответом на подрывные действия РФ – Енин

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Санкции США стали очень своевременным ответом на подрывные действия РФ – Енин

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин отмечает важность реагирования Соединенных Штатов на агрессивное поведение РФ на фоне массированного наращивания последней своего военного присутствия вблизи украинских границ и во временно оккупированном Крыму, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Установленные на прошлой неделе Администрацией президента США Джозефа Байдена дополнительные санкции против Кремля стали очень своевременным ответом на подрывные действия РФ", - сказал Енин в ходе телефонного разговора с зампомощника министра торговли США по вопросам Европы и Евразии Дэвидом Где Фалко в понедельник.

Стороны уделили основное внимание вопросам дальнейшего развития взаимодействия Украины и США в торговой, экономической, инвестиционной и технологической сферах. Собеседники также обсудили прогресс Украины в имплементации структурных реформ.

Дэвид Де Фалко отметил, что обеспечение верховенства права и проведение эффективной судебной реформы, укрепление системы антикоррупционных институтов в Украине является залогом улучшения делового климата и ключом для привлечения новых американских инвестиций. Зампомощника министра торговли также привлек внимание украинской стороны к вопросам завершения земельной реформы и запуску большой приватизации в Украине.

Дэвид Де Фалко также положительно отметил планы МИД Украины об открытии Генерального консульства в Хьюстоне, учитывая значительные перспективы сотрудничества штата Техас с Украиной, в частности, в нефтегазовой сфере.

Теги: #рф #санкции #сша
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