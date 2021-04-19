Кулеба на заседании Совета по иностранным делам ЕС призвал ввести секторальные санкции против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета по иностранным делам ЕС призвал министров иностранных дел стран ЕС ввести секторальные санкции против РФ для противодействия эскалации против Украины.

"На сегодняшнем заседании Совета по иностранным делам ЕС я проинформировал коллег о последнем опасном курсе России. Я предложил пошаговый план, как сдержать Москву от дальнейшей эскалации. Ключевой элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Индивидуальных уже недостаточно", - написал Кулеба в Twitter в понедельник.

"Мы благодарны ЕС за все шаги, которые были осуществлены с 2014 года с целью повышения цены для РФ за ее агрессию против Украины. В то же время на нынешнем этапе персональных санкций уже недостаточно. Нужно уже сейчас провести внутреннюю дискуссию в ЕС с целью разработки нового пакета секторальных санкций, который будет немедленно введен в случае нового этапа агрессии со стороны РФ", - цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД Украины в понедельник.

ЕС и все государства-члены заверили, что остаются едиными в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, готовы в дальнейшем укреплять ее поддержку и осуществлять последовательное давление на РФ.

"Европейский Союз высоко оценил усилия Украины по достижению политико-дипломатического урегулирования на основе минских договоренностей, взвешенную и мудрую реакцию Киева на попытки России провоцировать обострения", - говорится в сообщении МИД.

Отдельной темой стали противоправные действия РФ в Азово-Черноморской акватории, милитаризация временно оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей. Кулеба обсудил с коллегами из ЕС пути реагирования на нарушения международного морского права в контексте закрытия РФ Керченского пролива и блокирования Россией Азовского моря.

Кроме того, министр подтвердил приглашение всем государствам-членам ЕС принять участие в учредительном саммите и дальнейшей работе Крымской платформы.

Кроме того, участники встречи уделили особое внимание дальнейшим внутренним трансформациям в Украине, направленным на приближение Украины к членству в ЕС.

"Дмитрий Кулеба отметил важность предоставления Украине четкой перспективы членства в ЕС. По его словам, агрессивная политика РФ против Украины будет окончательно преодолена тогда, когда в Москве осознают, что Украина является неотъемлемой частью западного демократического мира", - подчеркнули в министерстве.