Беларусь по-прежнему готова предоставлять площадку для ТКГ по ситуации на Донбассе

Беларусь по-прежнему готова предоставлять площадку для трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруси Владимир Арчаков.

"Беларусь не видит альтернативы Минским соглашениям - во всяком случае, других нет. Мы по-прежнему готовы предоставлять площадку для работы трехсторонней контактной группы, потому что... видеоформат этот превращается в какое-то практически бесполезное телевизионное представление", - сказал Арчаков в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

Он подчеркнул, что Беларусь всегда придерживалась и придерживается мирных путей разрешения абсолютно любых противоречий. "Что касается конфликта на Донбассе, мы по-прежнему выражаем уверенность в том, что он может быть разрешен исключительно дипломатическими мерами", - отметил заместитель госсекретаря Совбеза.

"Пользуясь случаем, я хотел бы выразить такое мнение, что украинская сторона могла бы себя вести в нашем отношении и покорректнее. Потому что раздаются крики, что мы тут чуть ли не собираемся вторгаться... Я никогда не поверю, что украинские военные или спецслужбы настолько не компетентны, чтобы не отличить шум лесовоза с движением колонны бронетанковой техники", - добавил Арчаков.

По его словам, Беларусь, несмотря ни на что "готова в любом формате принять участие в урегулировании возникающей и обостряющейся конфликтной ситуации".

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выступил с предложением о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси. Министр иностранных дел республики Владимир Макей нашёл его смехотворным. "Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске", - заявил министр.