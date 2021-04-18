Политика

18:08 18.04.2021

Варшава поддерживает высылку Прагой российских дипломатов

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Варшава поддерживает высылку Прагой российских дипломатов

Польша выражает поддержку Чехии в связи с ее решением выслать из страны 18 российских дипломатов в ответ на подозрения в причастности к России ко взрыву склада боеприпасов, говорится в заявлении МИД Польши, размещенном в твиттере.

"Польша полностью поддерживает решение Чехии выслать 18 российских дипломатов в связи со взрывом склада боеприпасов в 2014 году", - говорится в заявлении.

"Солидарность союзников и немедленная реакция - вот, что делает нас сильными", - отмечается в нем.

Власти Чехии накануне сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Позднее стало известно, что решение чешского правительства о высылке российских дипломатов поддержал ряд европейских государств, в частности, Великобритания и Украина.

"Украина поддерживает ответ Чехии, поскольку чешские правоохранительные органы подтвердили причастность России к массовому взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, который привел к гибели людей. Мы в Украине слишком хорошо знаем злонамеренные методы России. Такие действия не должны оставаться безнаказанными", - заявил по этому поводу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Его британский коллега Доминик Рааб отметил, что Великобритания "полностью поддерживает союзников в Чехии, которые показали, насколько далеко могут зайти российские разведслужбы в попытке провести опасные и злонамеренные операции в Европе".

Кроме того, чешская полиция объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Чешское радио подчеркивает, что речь идет о тех же людях, которых в Великобритании в 2018 году обвинили в причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Позднее первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности главы МИД, заявил, что намерен поднять тему взрыва склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, так называемое "дело Врбетице", на министерской встрече ЕС.

"Я проинформировал наших послов в ЕС и в НАТО, чтобы сообщили о деле Врбетице. В понедельник буду говорить об этом на заседании глав МИД ЕС", - отметил дипломат.

Также стало известно о том, что власти Чехии рассекретят материалы о взрыве на складе боеприпасов, в причастности к которому подозревают сотрудников российских разведслужб.

Теги: #спецслужбы_рф #чехия #польша #дипломаты
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