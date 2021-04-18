Политика

17:29 18.04.2021

Деэскалация на украинско-российской границе зависит от Москвы – глава МИД Франции

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Деэскалация на украинско-российской границе зависит от Москвы – глава МИД Франции

Урегулирование напряженной ситуации на украинско-российской границе зависит от руководства РФ, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Нужна деэскалация. Нужно, чтобы президент Путин подал сигналы снижения напряженности в этом регионе", - сказал глава французского МИД в воскресенье в интервью телеканалу "Франс 3".

По его словам, развертывание российских сил вблизи восточной границы Украины, на территории временно оккупированного Россией Крыма и в Азовском море, создавшее сложную ситуацию на украинско-российской границе, подтверждает т.н. "авторитарный дрейф" в России.

"Все это неприемлемо. По крайней мере, потому что существуют заключенные соглашения, которые называются минскими соглашениями. Есть дискуссионный форум, называемый "нормандским форматом", в который входят Германия, Франция, Украина и Россия и через который пытаемся продвинуться. Известно, по какому пути надо следовать", - отметил Ле Дриан.

Он напомнил о визите в Париж президента Украины Владимира Зеленского, который встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и уточнил, что главе украинского государства была выражена солидарность относительно территориальной целостности Украины.

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Интерфакс-Украина
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