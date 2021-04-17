Политика

20:01 17.04.2021

Джемилев: Ермак в порядке дискуссии предлагал создать в парламенте группу "Крым"

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Джемилев: Ермак в порядке дискуссии предлагал создать в парламенте группу "Крым"

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак  высказывал идею о создании в Верховной Раде группы "Крым" и вхождении в нее народных депутатов  крымскотатарской национальности, но это было в порядке дискуссии, - заявляет народный депутат Мустафа Джемилев (фракция "Европейская солидарность").

"Просто  в порядке дискуссии он высказал идею, чтобы из фракций вышли не только я, но и другие депутаты – Ахтем Чийгоз ("Европейская солидарность"- ИФ), Рустем Умеров (фракция "Голос"  - ИФ) и тогда вопросы, связанные с Крымом в парламенте легче бы решались, а также  все, что связано с деоккупацией полуострова", - сказал Джемилев агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Джемилев уточнил, что он предложение Ермака не поддержал.

По словам Джемилева, разговор с Ермаком был еще в прошлом году и при нем присутствовали Умеров и глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Джемилев также напомнил, что он рассказал о дискуссионном предложении Ермака в своем интервью на крымскотатарском языке на канале АТР в пятницу, и тот, кто пересказывал его в СМИ, не знают крымскотатарского языка и поэтому "немного напутали".

Теги: #предложение #украина #офис_президента
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