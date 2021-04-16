Политика

20:53 16.04.2021

МИД Азербайджана выразил протест ЕС из-за встречи спецпредставителя Евросоюза с министром иностранных дел НКР

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МИД Азербайджана выразил протест ЕС из-за встречи спецпредставителя Евросоюза с министром иностранных дел НКР

Посол Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас в пятницу был приглашен в МИД страны, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Во время встречи послу был передан протест в связи со встречей спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаара с министром иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давидом Бабаяном в рамках визита Клаара в Армению, отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе беседы было подчеркнуто, что Клаар не должен предпринимать шаги, которые не учитывают новые реалии в регионе после конфликта, угрожают хрупкому миру и дают необоснованные ожидания другой стороне.

"До сведения посла было доведено, что такие действия спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе подорвали доверие к нему азербайджанской стороны", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Теги: #ес #азербайджан #протест #мид
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