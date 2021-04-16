Политика

18:54 16.04.2021

Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит - Белый дом

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Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит - Белый дом

Президент США Джо Байден считает, что проведение саммита с российским лидером Владимиром Путиным было бы в интересах России, заявили в пятницу в Белом доме.

"Думаю, мнение президента США заключается в том, что Россия сейчас оказалась вне и мирового сообщества во многих сферах. Сейчас существует "группа семи", а не "группа восьми"", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

"То, что предлагает президент, - это мостик для того, чтобы Россия вернулась. И он считает, что в ее интересах принять его предложение", - добавила Псаки.

Байден накануне сообщил, что в Вашингтоне и Москве в настоящее время прорабатывается возможность проведения встречи лидеров РФ и США летом этого года в Европе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что новые ограничительные меры Вашингтона не будут способствовать встрече Путина и Байдена. Он отметил, что встречу президентов России и США невозможно организовать в кратчайшие сроки.

Теги: #байден #путин #саммит
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