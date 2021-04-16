Вызванному в МИД Литвы российскому послу заявили о неприемлемом поведении России

Посол России в Литве Алексей Исаков в пятницу был вызван в МИД республики, ему было заявлено о неодобрении Литвой проводимой Москвой внешней политики и нарушений прав человека.

"На встрече была выражена глубокая обеспокоенность Литвы стягиванием российских войск к границам Украины и в аннексированный Крым, покушением на отравление российского оппозиционера Алексея Навального, а также его незаконным тюремным заключением, агрессивной и вредоносной деятельностью России и ее неприемлемым поведением в международном пространстве, включая кибератаки, вмешательство в выборы США и других стран, а также финансированием деятельности, направленной против военных США в Афганистане", - информирует МИД Литвы.

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии в четверг побывали в Киеве, чтобы проявить солидарность в условиях нарастания напряженности с Россией.

США в четверг объявили санкции в отношении России и выслали 10 российских дипломатов из-за вмешательства Кремля в выборы в США, крупной кибернетической атаки и другой враждебной деятельности.

Чуть позже подобный шаг предприняла и Польша, которая объявила о высылке трех российских дипломатов из-за, как утверждает Варшава, "враждебных действий" Москвы.