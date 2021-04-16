Зеленский поддерживает желание Байдена встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение президента США Джо Байдена провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в третьей стране правильным, поскольку этот диалог мог бы "решить ряд вопросов".

"Я считаю, что это (желание Байдена встретиться с Путиным на территории третьей страны – ИФ) правильно. Это очень…вовремя, очень важно…Мне кажется, что это могло бы решить ряд вопросов, потому что диалог между этими странами должен быть. Потому что иногда, когда такие большие государства не разговаривают, страдают другие. И поверьте нам, мы это понимаем", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже в пятницу.

В то же время Зеленский отметил, что если лидеры США и РФ во время встречи будут поднимать вопрос Украины, что вполне может быть актуальным, то обсуждение не будет "таким предметным и правильным".

"Он (вопрос Украины – ИФ) не будет предметным, не будет правильным, и это еще раз будет показывать, что большие страны по размерам, им кажется, что все вокруг их, но мне кажется, что мир намного больше", - сказал президент Украины.