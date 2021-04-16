Зеленский хочет наладить личные контакты с новым руководством Италии, пригласил политиков посетить Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский приглашает представителей различных политсил Италии посетить восток Украины, чтобы продемонстрировать им последствия войны.

"Наиболее циничным все же является то, что происходит на востоке Украины, поэтому я приглашаю представителей итальянских политических сил лично посетить Донбасс, чтобы собственными глазами увидеть последствия продолжающейся войны", - сказал Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, опубликованном на сайте главы государства в пятницу.

Он также отметил, что ждет налаживания личных контактов с новым руководством Италии "с целью развития дальнейшего плодотворного диалога между нашими странами во всех сферах взаимного интереса". "Украина и Италия имеют значительный неиспользованный потенциал и в наших экономических отношениях", - отметил Зеленский.