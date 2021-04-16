Песков не стал комментировать слова Зеленского о желании поговорить с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что тот запрашивал разговор с Владимиром Путиным.

"Я оставляю без комментариев", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Политсоветники и помощники глав государств находятся в постоянном контакте. Они имеют возможность обсуждать оперативные вопросы на регулярной основе", - отметил он.