Политика

12:29 16.04.2021

Съезд компартии на Кубе проходит на фоне возможного ухода от дел Рауля Кастро – СМИ

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Съезд компартии на Кубе проходит на фоне возможного ухода от дел Рауля Кастро – СМИ

Кадровая политика в высшем партийном руководстве и выход из экономического кризиса станут главными вопросами повестки Восьмого съезда Коммунистической партии Кубы, который открывается в пятницу в Гаване под лозунгом "Единство и преемственность".

Делегаты будут работать до 19 апреля.

По сообщению агентства ЭФЭ, съезд пройдет за закрытыми дверями.

"Съезд проходит в ключевой для страны момент одного из самых серьезных кризисов в ее истории, а также в условиях, когда лидер компартии Рауль Кастро, а вместе с ним все его поколение, собираются отойти от дел", - пишет испанская газета "Паис".

"Сам Рауль Кастро на прошлом съезде предложил ограничить двумя сроками нахождение на высшей политической должности (лидера компартии Кубы) и возрастом в 70 лет", - отмечает издание, напоминая, что Кастро сейчас - 89 лет, а второму секретарю компартии Рамону Мачадо-Вентуре - 90 лет.

Кастро в 2018 году ушел с постов главы госсовета и совета министров Кубы, оставшись при этом лидером компартии страны. Ранее он заявлял о намерении уйти и с этого поста в 2021 году.

"Большинство аналитиков полагают, что результаты этого съезда будут ключевыми для будущего страны, перед которой стоит большое количество политических и экономических вызовов. В экономике страны из-за структурных недостатков и отсутствия эффективности складывается критическая ситуация, которая осложняется пандемией коронавируса и ужесточением эмбарго, предпринятым прежней американской администрацией. ВВП страны в прошлом году упал на 11%", - подчеркивает "Паис".

Теги: #компартия #съезд #куба
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