ОПЗЖ собрала необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания - Бойко

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" инициирует внеочередное пленарное заседание для рассмотрения законопроекта об увеличении финансирования медицины, заявляет сопредседатель фракции Юрий Бойко.

"Мы собрали все-таки 153 подписи народных депутатов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, на которое будут вынесены законопроект об изменениях в бюджет для увеличения финансирования медицины и постановление о борьбе с Covid-19", - сообщил Бойко журналистам в пятницу.

По словам парламентария, правительство должно нести ответственность за невыполнение постановления "О мерах по противодействию распространению коронавирусной болезни Covid-19 и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз", поддержанного всеми фракциями в октябре 2020 года.

Бойко предположил, что внеочередное заседание парламента состоится во вторник, 27 апреля, после очередного на следующей пленарной неделе 27-30 апреля.